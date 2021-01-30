Германия инициирует создание международного механизма преследования виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси
Руководитель Национального антикризисного управления и член президиума Координационного совета, бывший дипломат Павел Латушко 28—29 января провел в Берлине встречи с представителями официальных властей Германии.
Как
«Мигель Бергер проинформировал о том, что Германия выступит с инициативой создания международного механизма уголовного преследования лиц, виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси», — говорится в сообщении.
Отдельное внимание собеседники уделили оценке ситуации в Беларуси в контексте отношений с Россией.
«Следующие месяцы будут решающими для будущего Беларуси. Мы по-прежнему твердо поддерживаем всех, кто мужественно протестует ради свободы, верховенства закона и прекращения насилия!» — написал госсекретарь МИД Германии в «Твиттере» по итогам встречи.
С Михаэлем Хармсом, директором Восточной бизнес-ассоциации, было обсуждено экономическое сотрудничество после смены власти и начала строительства новой Беларуси.
«Немецкая сторона проинформировала о том, что практически завершено принятие закона, по которому компании Германии не смогут работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека. Данный подход непосредственно затронет соответствующие предприятия Беларуси, руководство которых нарушает права человека», — сообщается в телеграм-канале Латушко.
Политик также встретился с Маттиасом Люттенбергом, главой службы двусторонних отношений с государствами Восточной Европы в ведомстве канцлера Германии, и Йоханном Вадефулем, депутатом бундестага, заместителем руководителя правящей фракции Христианско-демократического союза в парламенте Германии.
Ранее Латушко провел консультации в Вене, где встретился с представителями кабинета президента Австрии, МИД Австрии и Международной переговорной платформы ICEUR. На встречах руководитель НАУ обсудил возможные варианты международного посредничества, а также помощь Австрии — на уровне двусторонних отношений и Евросоюза — в разрешении белорусского кризиса.