Активисты занялись «белорусизацией молока» — на упаковках продуктов должна быть информация на белорусском языке

Около двух десятков молочных предприятий Беларуси планируют рассмотреть вопрос о размещении на упаковках и этикетках информации о товаре на белорусском языке, сообщил БелаПАН представитель гражданской инициативы «Умовы для мовы» юрист Игорь Случак.

Многие молочные предприятия Беларуси дискриминируют по языковому признаку белорусскоязычных потребителей.

Совместно с группой граждан он ранее направил обращения 51 белорусскому предприятию, которые занимаются переработкой молока. В обращениях активисты просят доводить до потребителя информацию о товаре на белорусском языке.

После получения всех ответов Случак пришел к выводу, что многие молочные предприятия игнорируют и дискриминируют по языковому признаку белорусскоязычных потребителей, так как не дают возможности получить информацию о товаре на родном языке.

Производители, которые дали ответы, разделились практически поровну. Часть обещает реализовать или рассмотреть предложение о белорусском языке на этикетке в этом году или позже. Еще часть отказалась, ссылаясь на небольшую площадь этикетки, продажи на внешний рынок (в основном в Россию), увеличение себестоимости продукции из-за изменения дизайна и попыток вместить на этикетке текст на белорусском и русском языках.

По словам Случака, к кампании «белорусизации молока» добавились около ста человек, которые «увидели, что даже одно обращение может решить проблему». «Стоит писать обращения, а не жаловаться на кухнях и в социальных сетях. Основная проблема с белорусским языком в Беларуси состоит в юридически неграмотном восприятии двуязычия. Два государственных языка — это не значит, что предприятия, чиновники и учреждения образования могут выбирать один язык для граждан. Должны одинаково обеспечиваться права как русскоязычных, так и белорусскоязычных граждан. Но пока государственная политика построена так, что белорусскоязычные граждане сталкиваются с каждодневной дискриминацией во всех сферах», — прокомментировал юрист.