Генпрокуратура готовит документы о признании бело-красно-белого флага экстремистским

Генеральная прокуратура Беларуси приняла к рассмотрению коллективное обращение о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

«В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак в эфире телеканала «Беларусь 1».

Александр Лукашенко ранее заявлял, что в ближайшее время белорусский парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. При этом во время визита на «Гомсельмаш» 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским.

«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — сказал Лукашенко. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?»

«И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны», — заявил Лукашенко.

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения начала ХХ века, а в 2020 году — одним из главных символов борьбы за свободу и массовых протестов против действующего режима.