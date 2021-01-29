Давление на СМИ продолжается: новые обыски в редакциях

Милиция проводит обыски в редакциях интернет-ресурсов Ghrodna.life и NewGrodno.by

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Как сообщила пресс-служба УВД Гродненской области, сотрудниками Ленинского РОВД Гродно в ходе мониторинга сети интернет выявлены факты хранения ресурсами продукции, признанной экстремистской.

«Речь идет о хранении материалов одного телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом Центрального района Минска признан экстремистским», — пояснила пресс-служба.

В УВД отметили, что «материалы находились в свободном доступе, а редакции указанных интернет-ресурсов имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Беларуси по противодействию экстремизму, чего ими сделано не было. Более того, оба ресурса осветили у себя признание материалов деструктивного телеграм-канала экстремистскими».

В настоящее время, начат административный процесс. «Прямяо сейас сотрудниками Ленинского РОВД при поддержке бойцов ОМОН проводятся осмотры редакционных помещений Hrodna.life и Newgrodno.by, изъятие оргтехники обеих редакций для ее дальнейшего направления на экспертизы», — сообщает областное УВД.

Пресс-служба УВд отмечает, что «ответственность за хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, предусмотрена ст.17.11 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере до 500 базовых величин, а также конфискацию предметов и орудий совершения правонарушений».

Как сообщил БелаПАН главный редактор и директор Hrodna.life Алексей Шота, сегодня утром в помещение, где находится магазин «Адметнасць», торгующий товарами с белорусской символикой, и офис ресурса (они имеют один вход) пришли сотрудники ОМОНа.

«Редакции не было на месте, из-за ковида многие сотрудники работают дистанционно, собираются время от времени. В момент прихода милиции никто не приехал — ни я, ни сотрудники. Был только владелец магазина. По нашей информации, его задержали, но мы не можем проверить, мы пока не там. После чего позвонили мне и пригласили на обыск. Я хочу приехать с адвокатом», — рассказал Шота.

На вопрос, знает ли он, что УВД обвиняет ресурс в хранении и распространении экстремисткой информации, он отметил: «Да. Насколько мы поняли, где-то на сайте нашли старые ссылки на экстремистский телеграмм-канал. Мы, как только он был признан экстремистским, почистили ссылки на него. Я точно не знаю, какие материалы милиция имеет ввиду. Нам не приходило писем, не было звонков. Нас ни о чем не предупреждали».