Яндекс Go поддержит водителей в Беларуси, пострадавших от коронавируса

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Сервис Яндекс Go расширяет географию программы финансовой поддержки для перевозчиков-партнеров во время пандемии сегодня она стала доступна в Беларуси. Программа направлена на партнеров, чьи водители пострадали от коронавируса. 

Средства пойдут на выплаты водителям, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими. Программа распространяется на всех, кто регулярно оказывает услуги через платформу Яндекс Go и выполняет заказы хотя бы пару часов в день.

Размер финансовой поддержки зависит от истории выполненных заказов, в день он составит половину чистого среднего суточного дохода за последние полгода. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина.

Чтобы получить выплату, водителю необходимо обратиться в службу поддержки Яндекс Go через свое водительское приложение, указать, что случилось, и прислать фото подтверждающих документов.

Программа финансовой поддержки также действует в Казахстане, России, Латвии, Эстонии, Сербии, Армении, Грузии и Молдове, в остальных странах, где работает сервис, идет процесс подключения. Общая сумма, выделенная Яндекс Go на программу поддержки — более 6 млн долларов. 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Яндекс Go коронавирус COVID-19 Яндекс.Такси

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