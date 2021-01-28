Адвокаты Бабарико просят рассматривать его дело не в Верховном суде — вынесенный им приговор невозможно обжаловать

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Адвокаты Виктора Бабарико просят перенести процесс над ним в нижестоящий суд. С соответствующим заявлением они обратились в Верховный суд, куда передано «дело Белгазпромбанка».

Виктор Бабарико.

Свою просьбу они обосновывают тем, что приговор Верховного суда невозможно обжаловать. Об этом порталу TUT.by рассказали адвокаты экс-банкира Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.

21 января стало известно, что «дело Белгазпромбанка» передано из Генпрокуратуры в Верховный суд. Именно там должны определить, в каком суде будет слушаться дело. По словам адвокатов, рассмотрение дел такой категории может происходить как в районном, так и в Минском городском суде.

«Если же Верховный cуд по своей инициативе примет уголовное дело к своему производству, то в таком случае Виктор Бабарико будет лишен права на апелляционное обжалование приговора, так как согласно УПК приговоры Верховного cуда не подлежат обжалованию в апелляционном порядке», — отмечают защитники экс-претендента в президенты.

Они ссылаются на Уголовно-процессуальный кодекс, дающий обвиняемому право обжаловать приговор (cт. 43).

«Это право — одна из базовых гарантий справедливого судебного разбирательства, установленная Международным пактом о гражданских и политических правах (пункт 5 статьи 14). Республика Беларусь является государством — участником пакта и обязана добросовестно выполнять этот международный договор», — подчеркивают адвокаты.

Экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и «отмывании» денег, полученных преступным путем в особо крупном размере. Также по «делу Белгазпромбанка» проходят топ-менеджеры банка Кирилл Бадей, Алексей Задойко, Сергей Добролёт, Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Дмитрий Кузьмич. Их обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере. Основателя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняют в даче взятки в крупном размере.

«Дело Белгазпромбанка» появилось после того, как Виктор Бабарико заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах. Правда, следственные органы заявляют, будто разработка велась несколько последних лет.
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Тэги: дело Белгазпромбанка Персона: Виктор Бабарико Кирилл Бадей Алексей Задойко Сергей Добролет Сергей Шабан Александр Ильясюк Дмитрий Кузьмич Виктор Кобяк

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