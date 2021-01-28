СМИ: в Москве задержанных после 23 января держат в автозаках — в спецприемниках нет мест

Участники протестов 23 января, получившие различные сроки административного ареста, вынуждены сутками ждать в автозаках своей «очереди» на помещение в камеру спецприемника, пишет «Коммерсант» .

Стоп-кадр видео.

По информации издания, спецприемники не справляются с наплывом задержанных. О долгом пребывании в полицейском транспорте сообщают как активисты в соцсетях, так и адвокаты, занимающиеся их делами. Кроме того, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Марина Литвинович сообщила о содержании арестованных «без еды, воды, возможности сходить в туалет или связаться с родными».

Члены ОНК направили просьбу о вмешательстве в «беспрецедентную ситуацию» уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

В московском главке не ответили на запрос издания о заполняемости спецприемников столицы, количестве ожидающих размещения в них и местонахождении людей, которых увезли в неизвестном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что два спецприемника Москвы полностью заполнены участниками несанкционированной акции 23 января.