Головченко: Беларусь и РФ в скором времени подпишут договор о транзите нефтепродуктов через российские порты

Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о транспортировке нефтепродуктов через российские порты. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26 января в Москве по итогам переговоров в российском правительстве.

«Обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов через порты России, — цитирует Головченко пресс-служба белорусского правительства. — Эта задача была поставлена президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах».

«В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный», — подчеркнул премьер-министр.

Говоря об общих рынках энергоресурсов в Союзном государстве, Головченко отметил, Беларусь рассчитывает, что они будут созданы быстрее, чем в Евразийском экономическом союзе. «Вопрос общих рынков достаточно непростой, потому что тут завязаны вопросы и тарифов, и субсидий», — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что договоренность о создании общих рынков энергоресурсов есть и в рамках Евразийского экономического союза. «Но мы рассчитываем, что в рамках двойки, то есть Союзного государства, мы будем двигаться на этом треке гораздо быстрее, — заявил он. — Для Беларуси это означает, в нашем понимании, выход не на какую-то специальную цену. Мы говорим о том, что, если мы строим единое экономическое пространство, соответственно, должны быть равные условия для субъектов хозяйствования и цены, а главное — тарифы на транспортировку энергоресурсов». Это тоже является одним из принципов для создания равных условий конкуренции и единых условий хозяйствования, подчеркнул Головченко.

Как стало известно, сегодня глава правительства РФ подписал распоряжение заключить соглашение с Беларусью о перевозке и перевалке нефтепродуктов через порты России.

О том, что Беларусь может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году, заявил 4 января вице-премьер РФ Александр Новак. «Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут уже часть объемов [поставить] <...> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», — сказал Новак в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что в целом на сегодняшний день в морских портах России есть свободные мощности по перевалке нефтепродуктов.

«Ну и в принципе, если создать экономические условия, которые были бы взаимовыгодны сторонам, можно было бы с нашими белорусскими коллегами (это речь идет в первую очередь о коммерческих взаимоотношениях) загружать в большей степени российские порты. Вот сейчас такая работа ведется на уровне министерств транспорта между нашими странами, а также на уровне хозяйствующих субъектов», — сказал вице-премьер РФ.

Переговоры по возможному экспорту нефтепродуктов из Беларуси через российские порты возобновились в августе 2020 года, после того как Литва ввела санкции против белорусских чиновников.

28 августа Александр Лукашенко заявил, что дал поручение правительству о переориентации белорусских торговых потоков из Литвы. «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — предупредил он.

1 сентября Лукашенко вновь заявил журналистам, что власти Беларуси будут принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот это дорого будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту. Услуга под Калининградом и Клайпеда. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. И как бы там ни было, и через Украину работать», — заявил Лукашенко.

В декабре дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о временной приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда.