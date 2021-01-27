В Минске выпало более 70% месячной нормы осадков, в Гродно высота снежного покрова приблизилась к 40 см

Южный циклон «Ларс» принес обильные осадки, дождь и мокрый снег, во многие районы Беларуси.

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За последние сутки (с 21 часа 25 января до 21 часа 26 января) больше всего их выпало в Минске — 32 мм, или 32 л воды на квадратный метр территории. Это составляет 71% месячной нормы для столицы (45 мм).

29 мм осадков выпало в Самохваловичах (о месячной норме данных нет), 28 мм — в Новогрудке (55% нормы), 27 мм — в Столбцах (71%), 25 мм — в Марьиной Горке (74%) и Слуцке (68%), 23 мм — в Вилейке и Ганцевичах (по 58%).

По предварительной оценке, перекрыт державшийся 110 лет рекорд по осадкам для 26 января (21,3 мм; зафиксирован в Минске).

На западе страны значительно возрос снежный покров. В Гродно за сутки он увеличился с 9 до 37 см, в Высоком — с 12 до 26, Ганцевичах — с 2 до 21, Лиде — с 7 до 21, Бресте — с 13 до 21, Щучине — с 5 до 20, Новогрудке — с 7 до 20 см. В Минске снежный покров остался на уровне 14 см.

В связи со снегопадами пользователям сотовой телефонной связи приходили предупреждения от МЧС.

С 23 по 25 января на метеостанциях было обновлено 20 дневных температурных рекордов. Последний был зафиксирован 25 января в Брагине — 5,6 градуса тепла (прежний локальный максимум — 4,8 градуса в 1993 году).

(Для анализа использованы оперативные и архивные данные Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.)