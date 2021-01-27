Новый госсекретарь США: мы оживим американскую дипломатию, чтобы продвигать ценности, которые есть, а не которые были

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«Мы оживим американскую дипломатию, чтобы продвигать свои интересы и ценности в мире такими, какие они есть, а не такими, какими они были. Американское лидерство имеет значение, и мы обладаем уникальной способностью объединять другие страны для решения вызовов и использования возможностей нашего времени», — написал в «Твиттере» новый госсекретарь США Энтони Блинкен, утвержденный на этом посту Сенатом 26 января.

Иллюстрация pixabay.com

Ранее были обнародованы ближайшие приоритеты вступивших 20 января в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Среди них — восстановление демократических союзов по всему миру, отстаивание американских ценностей и прав человека. В качестве кандидата в президенты Байден дважды (25 сентября и 27 октября прошлого года) критически высказывался о происходящих в Беларуси событиях, в том числе о готовившейся в тайне инаугурации Александра Лукашенко. В случае победы на выборах Байден, по его словам, намерен вместе с европейскими партнерами и союзниками разработать план экономической поддержки «подлинно суверенной демократической Беларуси».

«До тех пор я продолжу присоединяться к призывам Светланы Тихановской и народа Беларуси мирно передать власть, освободить всех политзаключенных, провести свободные и справедливые выборы, чтобы белорусский народ наконец смог реализовать свои демократические права, за которые он многим пожертвовал», — заверил американский политик.

Предшественник Блинкена Майк Помпео посещал Минск 1 февраля 2020 года. Глава американской дипломатии заявил тогда о значительном прогрессе Беларуси в сфере демократии. Вместе с тем Помпео подчеркнул, что для США приоритетом во всем мире являются права человека, сильное гражданское общество и свобода прессы, поэтому «дальнейший прогресс в этих и других вопросах — единственный способ снять санкции». По его словам, США надеются, что Беларусь примет более жесткие стандарты по борьбе с торговлей людьми, а также сделает больше в отношении свободы вероисповедания. Кроме того, госсекретарь выразил готовность полностью обеспечить страну нефтью по конкурентным ценам.

4 февраля Александр Лукашенко заявил, что «период холода в белорусско-американских отношениях закончился».

В июне и августе на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступили две партии американской нефти.

Впоследствии Помпео не раз подвергал критике поствыборную ситуацию в Беларуси и требовал освобождения арестованного гражданина США, уроженца Гомеля Виталия Шклярова. Политтехнолог был освобожден после состоявшегося 24 октября телефонного разговора Помпео с Лукашенко.

При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении белорусских властей.
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Тэги: США Госдеп Персона: Энтони Блинкен

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