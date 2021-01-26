Видеофакт. Медведь погнался за лыжником на горном курорте

Мужчина, ехавший на кресельном подъемнике на румынском горнолыжном курорте, снял на видео напряженный момент, когда лыжника преследовал на склоне бурый медведь.

Скриншот видео.

Как сообщает kratko-news.com , свое видео Дэвид Крета опубликовал на YouTube.

Люди с подъемника криками предупредили лыжника о преследовании, и мужчина бросил на землю свой рюкзак, что позволило отвлечь медведя на время, достаточное для того, чтобы он успел убежать.

Представитель местной полиции Ион Захария отметил, что лыжник поступил правильно, решив отвлечь медведя. Страж порядка сообщил, что в субботу поступило три вызова службы экстренной помощи по поводу того, что медведя заметили в разных местах курорта.

Захария сказал, что медведь сбежал в лес, когда приехала полиция на вездеходах, но власти рассматривают возможность переселения животного, чтобы избежать будущих встреч с ним на склонах.