Снежная стихия за десять часов натворила дел в Беларуси

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По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в период с 21:00 (25 января) до 06:00 (26 января) на территории Брестской и Гродненской области наблюдался снегопад.

Фото МЧС носит иллюстративный характер

Так, в частности, зафиксированы 20 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены три автомобиля.

По данным «Белэнерго» в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 67 населенных пунктов (из них 31 в Гродненской области), девять сельскохозяйственных зданий и 372 трансформаторных подстанций.

По состоянию на утро без света оставались два населенных пункта и 12 трансформаторных подстанций.

 
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