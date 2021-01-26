Циклон несет в Беларусь похолодание и сильные осадки
Во вторник, 26 января, погоду будет определять южный циклон, смещающийся через территорию Беларуси.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь — в большинстве районов сильные осадки), метель. Местами налипание мокрого снега.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, во многих районах республики сильный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест -1..+1°C (ветер порывами до 15-20 м/с);.
- Витебск +2..+4°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +2..+4°C (во второй половине дня понижение температуры до 0°C, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Гродно -1..+1°C (ветер порывами до 15-20 м/с);
- Могилев +2..+4°C (во второй половине дня понижение температуры до 0°C, ветер порывами до 15-18 м/с);
- Минск +1..+3°C (во второй половине дня метель и понижение температуры до -1°C, ветер порывами до 15-18 м/с).
Из-за неблагоприятных погодных явлений