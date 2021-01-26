Циклон несет в Беларусь похолодание и сильные осадки

Во вторник, 26 января, погоду будет определять южный циклон, смещающийся через территорию Беларуси.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь — в большинстве районов сильные осадки), метель. Местами налипание мокрого снега.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, во многих районах республики сильный порывистый.

Погода в регионах:

Брест -1..+1°C (ветер порывами до 15-20 м/с);.

Витебск +2..+4°C (ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +2..+4°C (во второй половине дня понижение температуры до 0°C, ветер порывами до 15-20 м/с);

Гродно -1..+1°C (ветер порывами до 15-20 м/с);

Могилев +2..+4°C (во второй половине дня понижение температуры до 0°C, ветер порывами до 15-18 м/с);

Минск +1..+3°C (во второй половине дня метель и понижение температуры до -1°C, ветер порывами до 15-18 м/с).