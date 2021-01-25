У музыкантов более развитый мозг, чем у не-музыкантов

Согласно новому исследованию JNeurosci, мозг музыкантов имеет более сильные структурные и функциональные связи по сравнению с мозгом не музыкантов, независимо от врожденных способностей к высоте звука.

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Как отмечает medikforum.ru , годы музыкального обучения кардинально меняют мозг. Меньшинство музыкантов — Моцарт и Майкл Джексон в их рядах — также обладают абсолютным слухом. Но остается неясным, как эта способность влияет на мозг.

В самой большой на сегодня выборке Leipold et al. сравнил мозги профессиональных музыкантов, некоторые с абсолютным слухом, а некоторые без, с не музыкантами. К удивлению команды, не было сильных различий между мозгом музыкантов с абсолютным слухом и без него; просто абсолютный слух может формировать мозг более тонкими способами.

По сравнению с не-музыкантами оба типа музыкантов обладали более сильной функциональной связью — синхронизированной активностью областей мозга — в слуховых областях обоих полушарий мозга. У музыкантов также были более сильные связи белого вещества между слуховыми областями и долями, участвующими в различных типах высокоуровневой обработки. Музыканты, которые начали свое обучение в более молодом возрасте, имели более сильные структурные связи, чем музыканты более позднего возраста.

Эти результаты демонстрируют, как опыт формирует мозг, особенно в раннем возрасте, и как развитые музыкальные навыки представлены в нашем мозгу.