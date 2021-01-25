«Историю не остановить — ни декретами, ни арестами». Игорь Лосик решил прекратить голодовку

Голодавший с 15 декабря прошлого года блогер и журналист Игорь Лосик принял решение прекратить голодовку протеста. Он обратился к соотечественникам с письмом, в котором благодарит за солидарность и поддержку.

«Я решил прекратить голодовку. Почему я это сделал? Точно по собственному желанию. Я не принимал пищу больше сорока дней и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым.

А еще я знаю, что многие тоже начали голодовку, пока голодаю я. Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой осознанный выбор страдали другие. Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу расстраивать и заставлять волноваться свою семью и всех вас.

У меня никогда не было желания как-то выделяться, я не хотел публичности.

Я хотел просто спокойно жить и растить свою дочку. Но меня вынудили пойти на эту крайнюю меру.

Меня арестовали задолго до выборов, и я не представлял, не осознавал тех кардинальных изменений, которые произошли за последние полгода. Из тюрьмы это не так заметно. Я понял, что могу на вас положиться, потому что у вас все получится. Теперь я в этом абсолютно уверен. Вам не чужды сострадание и солидарность, а им плевать на мучения сотен семей, детей, на человеческие жизни. Вы не подведете. Сейчас такие времена, когда нет неправильных решений, есть поступки.

За зимой обязательно наступает весна, ночь сменяется рассветом. Исторические процессы еще никому не удалось отменить либо остановить — никакими декретами, арестами или расстрелами.

Всем-всем огромное спасибо за поддержку, буду ждать хороших новостей.

P.S. Многие писали, что я ничего не добьюсь. Это не так. Своим поступком я привлек внимание не только к своему делу, но и к положению с политическими заключенными в нашей стране. Сейчас о нас всех говорят громко и на всех возможных площадках требуют освобождения невинно арестованных и осужденных. Это немало. Надеюсь, что с прекращением моей голодовки тема политических заключенных не уйдет из общественной повестки. Еще раз всем спасибо за поддержку и солидарность».