Лукашенко о введении биометрических паспортов: не получится ли, что мы нахомутаем еще одну проблему

Дата выдачи биометрических документов будет названа в указе Лукашенко, сообщил узкому кругу журналистов министр внутренних дел Иван Кубраков. Видеосюжет его подхода к прессе показал канал «Беларусь 1».

Иван Кубраков. Фото: ctv.by.

«Система Министерства внутренних дел готова уже, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов. Однако президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые необходимо проработать. Это и защита персональных данных — вопрос номер один на сегодня. На достаточно высоком уровне находится защита персональных данных по тем биометрическим документам, которые планируется ввести в действие», — сказал Кубраков.

25 января тема биометрических паспортов обсуждалась на совещании у Лукашенко. По словам руководителя МВД, большое внимание было уделено вопросу удобства для населения при выдаче и использовании документов. «Все задачи, которые ставились ранее президентом, все они были проработаны», — заявил милицейский чиновник.

«Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ», — сказал на совещании Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что, как ему докладывают, внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершение ряда процедур, повысит защищенность от подделок. «То, что мы толкаем развитие электронных услуг, — хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, — глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий», — сказал Лукашенко.

«Поэтому я и решил в силу определенных причин рассмотреть в более широком кругу с заинтересованными разработчиками проект указа, который бы регулировал порядок в освоении биометрических документов, и паспортов в частности. Есть большие сомнения, и не только у меня, но и у людей. Вы помните: на том этапе, как мы только начали об этом говорить, и общественные организации, и отдельные люди выступили категорически против этого, — пояснил он. — Мне пришлось взять тайм-аут, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом. Сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Мы сейчас посмотрим, что у вас готово и насколько народ будет защищен от подделок».

«Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы, — подчеркнул Лукашенко. — Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает. На данном этапе даже «двойки» вам нельзя поставить по защите персональных данных. Не получится ли, что мы нахомутаем еще одну проблему, по-народному говоря? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля, или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов».

В качестве координаторов этой деятельности Лукашенко определил МВД и Минсвязи.