По данным милиции, сегодня в Минске задержано около 100 человек

Милиция сообщает о задержании около 100 человек 23 января в Минске в ходе акций протеста.

«Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек. Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся», — сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Отмечается, что участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, а «наиболее активные лица задержаны — около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства».

Сегодня минчане и жители других городов Беларуси, а также представители белорусских диаспор за рубежом проводят акции в поддержку Игоря Лосика, который 40-й день голодает в минском СИЗО, с требованием освобождения его и всех других политзаключенных.

Фото @motolkohelp