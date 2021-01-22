«Бился головой о стены и ступеньки». Оставлен в силе приговор гомельчанину, жестоко избитому при задержании

Гомельский областной суд 22 января оставил в силе приговор 30-летнему жителю Гомеля Сергею Верещагину, которому суд Центрального района города назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

ОМОН разгоняет акцию протеста в Гомеле 12 августа. Фото: svaboda.org.

Верещагина обвинили в насилии над сотрудником милиции (статья 364 Уголовного кодекса). Молодой человек при задержании получил серьезные травмы. Во время следствия и в суде обвиняемый утверждал, что именно он был жестоко избит милиционерами. Но уголовное дело возбудили в отношении Верещагина.

Согласно обвинению, житель Гомеля 12 августа из своего окна бросал бутылки в сторону милиции, а при задержании ударил милиционера ногой в глаз.

По версии обвиняемого, события развивались по-иному. Вечером 12 августа из окна своей квартиры он наблюдал за задержаниями участников акции протеста. Его возмутило жестокое обращение милиции с задержанными девушками, и он начал кричать на милиционеров из окна. После этого к нему в квартиру ворвались сотрудники милиции и жестко задержали его. Позже, по словам обвиняемого, его избивали в Центральном РОВД.

14 августа Верещагин был госпитализирован. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы грудной клетки, шейного и поясничного отделов позвоночника.

На суде адвокат уточнила, что ее подзащитный получил не менее ста ударов по различным частям тела. Задержанный подал жалобу в Следственный комитет, но уголовное дело в отношении милиции не было возбуждено.

По версии силовиков, при задержании Верещагин бился головой о стены и ступеньки и таким образом получил травмы.

Как сообщил БелаПАН волонтер Илья Миронов, областной суд оставил в силе приговор и отклонил жалобу. Адвокат, по словам волонтера, подала в областном суде ходатайства, которые отклонил суд Центрального района: в протоколе отсутствовала дата задержания Сергея, а также диск с видеозаписью, на которой видно, что Верещагин не наносил травм сотруднику милиции. Защитник просила отменить постановление суда.

«Согласно показаниям адвоката в областном суде, в первом показании милиции значилось, что Сергей грозился застрелиться, а в дальнейшем в деле появились сначала пластиковая, а потом стеклянная бутылка, которую он якобы бросил из окна, но бутылку так и не нашли», — заметил Миронов.