На площади Независимости мужчина совершил самосожжение
Утром 22 января на площади Независимости в Минске напротив Дома правительства неизвестный мужчина совершил акт самосожжения.
Судя по кадрам,
Пресс-служба Минздрава сообщает, что пострадавший в бессознательном состоянии доставлен бригадой скорой помощи в Республиканский ожоговый центр.
При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у мужчины ожоги более 50% площади тела, отмечает пресс-служба Минздрава.
На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба МВД.
UPD. Следственный комитет