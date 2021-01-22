МИД Эстонии: насилие и репрессии против журналистов в Беларуси должны быть немедленно прекращены

Насилие и репрессии против журналистов в Беларуси должны быть немедленно прекращены. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу накануне неофициального заседания высокого уровня в Совете безопасности ООН по обсуждению ситуации со свободой СМИ в Беларуси, сообщает пресс-служба эстонского МИД.

Мероприятие пройдет 22 января в онлайн-формате. Оно организовано по инициативе Эстонии совместно с членами Совбеза Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и Соединенными Штатами, а также государствами — членами ООН Бельгией, Канадой, Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.

Основным спикером будет спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан. Со вступительным словом выступит экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, член президиума Координационного совета Павел Латушко, журналист международник Гарет Браун, представитель белорусского медиасообщества. Председательствовать на встрече будет глава МИД Эстонии.

«Мы должны бороться с безнаказанностью, — цитирует Рейнсалу пресс-служба МИД. — Все лица, заключенные в тюрьму по политическим мотивам, включая журналистов, сотрудников СМИ и блогеров, должны быть освобождены безоговорочно. Ответственные за нападения на представителей независимых СМИ должны быть привлечены к ответственности».

Ранее Эстония уже инициировала обсуждение Беларуси в Совбезе ООН. Неформальная встреча, которая была посвящена ситуации с правами человека в Беларуси, состоялась 4 сентября.

Обсуждения Беларуси в Совете безопасности ООН проводятся по так называемой формуле Аррии. «Формула Аррии» — это неформальные встречи, организуемые с целью обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в СБ ООН.

20 января Белорусская ассоциация журналистов и международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обратились к спецдокладчику ООН по вопросам поощрения и защите права на свободу мнений и их выражения в связи с многочисленными фактами преследования СМИ и журналистов в Беларуси.

«Существует системное уголовное преследование журналистов и работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью в условиях политических протестов в Беларуси после президентских выборов 2020 года, — говорилось в письме. — Ряд работников средств массовой информации были произвольно задержаны, обвинены и заключены в тюрьму в связи с осуществлением права на свободу выражения мнений».

В письме приводятся факты преследования журналистов, в том числе упомянуты уголовные дела в отношении редактора сайта «Наша Ніва» Егора Мартиновича, журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, портала tut.by Катерины Борисевич, основательницы и сотрудников «Пресс-клуба Беларусь» Юлии Слуцкой, Аллы Шарко, Петра Слуцкого, Сергея Ольшевского, Ксении Луцкиной и Сергея Якупова, а также медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной.

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