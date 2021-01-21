Японские медики: черный чай может быть эффективным средством против коронавируса
Японские исследователи выявили у чая способность дезактивировать коронавирус в человеческой слюне.
После эксперимента ученых, представляющих Медицинский университет Киото, в прессе появились сообщения, что черный чай может эффективным средством против коронавируса. Но помогает ли он в борьбе с вирусом на самом деле?
Японскими специалистами проводились лабораторные испытания. Исследователи проверяли действие на образцы слюны нескольких ковид-пациентов зеленого и черного чая.
Было установлено, что благодаря компонентам черного чая вирус практически переставал быть активным.
«Ученые обнаружили, что галлат эпигаллокатехина, теафлавин-3,3'-дигаллат и азиненсин A способны «выключить» коронавирус. Черный чай способствовал падению титра вируса до необнаружимого уровня», — информирует
Поведет ли себя черный чай аналогичным образом в клинических испытаниях, неизвестно. Также специалисты отмечают, что неясно, насколько долгосрочным может быть выявленный эффект.