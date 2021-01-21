Президент Эстонии на встрече с Тихановской: долг свободного мира — обеспечить белорусскому народу право голоса

Долг свободного мира — обеспечить белорусскому народу право голоса и свободу выбора своего будущего, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече со Светланой Тихановской.

Светлана Тихановская и Керсти Кальюлайд. Фото: t.me/tsikhanouskaya.

Как сообщает БелаПАН , стороны обсудили политическую ситуацию в Беларуси и продолжающиеся более пяти месяцев протесты.

«Насилие в отношении протестующих продолжается, и нет никаких признаков заслуживающего доверия инклюзивного диалога со стороны государства. Вызывает восхищение мужество белорусских граждан, которые продолжают мирные протесты за демократию и свои основные права, несмотря на жестокие действия властей», — приводит слова эстонского руководителя ее пресс-служба.

По словам Кальюлайд, страны Балтии и Польша одними из первых обратили внимание на ситуацию в Беларуси; Эстония и другие демократические страны стремятся к тому, чтобы белорусский вопрос продолжал подниматься в международных организациях. «Очевидно, что для Беларуси путь вперед возможен только при инклюзивном диалоге и новых демократических выборах», — заявила она.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что экс-кандидат в президенты Беларуси «призвала поддержать расширение санкций, добавив в списки сотрудников ОМОН и ГУБОПиК, судей и бизнесменов, которые поддерживают режим». Бывший начальник ГУБОПиК, ныне заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков уже находится в эстонском санкционном списке.

Стороны обсудили возможность начала рассмотрения в Эстонии дел по универсальной юрисдикции — несколько белорусов проходят в этой стране реабилитацию после насилия со стороны силовиков на родине.

Затронуты вопросы сотрудничества между правительством Эстонии и кабинетом представителей Тихановской в сфере экономических и цифровых реформ, развития IT-сектора. Кальюлайд подтвердила возможность организации конференции или площадки для обмена опытом в создании электронного правительства, проведении земельной, таможенной и налоговой реформ.

Президент Эстонии также сообщила, что ее страна выделила 700 тыс. евро на поддержку образовательных и общественных инициатив в Беларуси.

«Обсудили Всебелорусское народное собрание и конституционную реформу, которую хочет провести Лукашенко. Тихановская подчеркнула, что он таким образом пробует выиграть для себя время и ищет способы своей легитимизации, но время Лукашенко прошло», — говорится в сообщении ее пресс-службы.

22 января Тихановская примет участие в неформальном онлайн-заседании Совета безопасности ООН по ситуации со свободой СМИ в Беларуси. Встреча инициирована членами Совбеза Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США.