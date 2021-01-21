Ситуацию в Беларуси обсудили дипломаты и руководители органов нацбезопасности Польши и Украины

Ситуация в Беларуси обсуждена в ходе видеоконференции дипломатов и руководителей органов национальной безопасности Польши и Украины.

Карта: ru.maps-russia.com.

Мероприятие под названием «Демократическая и безопасная Беларусь. Взгляд из Украины и Польши» прошло по инициативе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексея Данилова и руководителя Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Павла Солоха, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства иностранных дел.

По словам Данилова, ситуация в Беларуси исключительно важна не только для Украины и Польши, но и для всей Европы, в том числе в контексте растущего влияния России на политические и общественные процессы в стране. В связи с этим особую актуальность для Украины приобретает ситуация на границе с Беларусью, заявил глава СНБОУ. Он подчеркнул важность «постоянного обмена информацией о событиях в Беларуси между ведомствами по безопасности Украины и Польши».

Данилов считает необходимым создание постоянно действующей рабочей группы на уровне СНБОУ и БНБ по вопросам безопасности в регионе «с дальнейшим возможным привлечением литовской стороны» (т.н. Люблинский треугольник).

«Беларусь — это часть нашей общей Европы, и ее демократическое развитие очень важно», — отметил глава СНБОУ.

По словам руководителя БНБ Солоха, ситуация в Беларуси последние месяцы становится все более важной темой польско-украинского сотрудничества. «Основа нашей безопасности — как Украины, так и Польши — независимая, демократическая Беларусь, граждане которой сами решают судьбу своего государства. Поэтому мы кровно заинтересованы поддерживать процесс демократизации Беларуси. Нам важна также последовательная и решительная поддержка Запада в отношении правящего в Беларуси режима», — заявил Солох, которого цитирует пресс-служба БНБ.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, для его страны и всей Европы очень важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, «подальше от влияния России». Украина «готова сотрудничать в разных форматах с целью содействия Беларуси в урегулировании политического кризиса», сказал дипломат.

Мероприятие состояло из двух панелей: анализ нынешней ситуации в Беларуси и оценка возможных действий Польши и Украины по поддержке белорусского гражданского общества и независимости страны.

В конференции приняли также участие бывший дипломат, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, глава Национального антикризисного управления Павел Латушко, советник министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий, заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач, руководитель белорусской экспертной инициативы по безопасности iSANS Владимир Кобец.