Рынок столичной недвижимости рухнул до семилетнего минимума

В Минске в 2020 году cуммарно было совершено 11.164 сделки купли-продажи квартир, сообщает Национальное кадастровое агентство.

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Аналитики агентства напоминают, что еще ниже значение наблюдалось в 2014 году — тогда на рынке было зарегистрировано 11.134 сделки купли-продажи квартир.

Отдельно в четвертом квартале в Минске было совершено 2.170 сделок купли-продажи квартир, что на 22,7% меньше, чем в третьем квартале 2020 года, и на 40,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Четвертый квартал 2020 года показал самый низкий квартальный показатель по количеству сделок за последние 6 лет, значение ниже было отмечено в первом квартале 2015 года, тогда было зафиксировано 2.052 сделки купли-продажи», — отмечают аналитики Национального кадастрового центра.

Напомним, спрос на квартиры в Минске до середины прошлого года находился на достаточно высоком уровне, однако, по данным участников рынка недвижимости, в августе—сентябре резко сократился. По мнению экспертов, это стало следствием возникшего политического кризиса и сворачивания кредитования.

Как сообщалось, после президентских выборов в августе 2020 года в банковской системе возник дефицит рублевой ликвидности. По словам представителей банковского сектора, после 9 августа в стране на фоне политического кризиса усилились девальвационные ожидания и наблюдался повышенный спрос на рублевые кредиты со стороны населения.

Чтобы сбить повышенный спрос на рублевые кредиты, Нацбанк с 24 августа ограничил предоставление рублевой ликвидности коммерческим банкам и уже трижды пролонгировал этот мораторий.