Айтишники ожидают дальнейшего ухудшения условий для отрасли

Большинство представителей белорусских IТ-компаний ожидают дальнейшего ухудшения условий для своей деятельности в стране. Таковы результаты опроса, в котором приняли участие 142 руководителя белорусских IТ-компаний.

Опрос проводился в рамках профессионального сообщества Belarus IT Companies Club (BICC) в январе этого года и был посвящен влиянию на IТ-отрасль повышения подоходного налога с 9% до 13%.

В ходе социсследования 52% опрошенных компаний заявили, что планируют компенсировать повышение подоходного налога за свой счет. Пятая часть респондентов (20%) перенесли повышение подоходного налога на сотрудников полностью, а 13% компаний решили разделить повышение в различных пропорциях.

Комментируя свои ожидания, 70% опрошенных респондентов сообщили в ходе опроса, что прогнозируют ухудшение условий для IТ-бизнеса в Беларуси, в том числе дальнейшее повышение налогов. В то же время 28% респондентов думают, что больше изменений не будет и налоговые условия останутся прежними.

При этом лишь малая доля респондентов (2%) ожидает улучшения условий для IТ-бизнеса в Беларуси.

Напомним, для изыскания дополнительных доходов в бюджет власти в этом году отменили ряд налоговых льгот, в том числе по уплате налога на прибыль, земельного налога и налога на добавленную стоимость.

Решения правительства коснулись также сектора информационно-коммуникационных услуг. Для мобильных операторов ставка налога на прибыль с 2021 года была увеличена с 18% до 30%, а ставка подоходного налога для работников компаний — резидентов Парка высоких технологий была увеличена с 9% до 13%.