Умер известный белорусский художник и скульптор Борис Заборов

В возрасте 85 лет ушел из жизни известный белорусский художник и скульптор Борис Заборов.

Фото с сайта aviv.by

Грустную для белорусского искусства новость сообщил блогер Сергей Будкин. По его словам, художник, в 80-м переехавший в Париж, «до последней минуты думал о Беларуси».

Борис Заборов награжден многими престижными премиями и наградами, среди которых премия 36-го Международного конкурса современного искусства в Монте-Карло (Монако, 2002). В 2012 году художник стал кавалером ордена Французской республики «Искусство и Литература», в 2013-м — избран в Почетные академики Российской Академии художеств.