Британские ученые: каждый восьмой победивший COVID-19 пациент позже умирает

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Исследование показало, что каждый восьмой пациент, победивший коронавирус, умирает в следующие 140 дней. При этом каждый третий попадает в больницу заново в течение всего нескольких недель.

 

Пациент с коронавирусом. Фото: unsplash.com.

 

Статистика показывает, что более 98% всех заболевших коронавирусом справляются с этим заболеванием, но спешить радоваться тем, кто получил отрицательный анализ, не стоит. Почти треть восстановившихся после ковида пациентов вновь попадают в больницы в течение следующих пяти месяцев, и приблизительно каждый восьмой уходит из жизни в следующие 140 дней из-за связанных с этой болезнью осложнений. Таковы данные ученых из Университета Лейчестера.

Отметим, что они опираются только на госпитализированных пациентов, а в больницы попадают жертвы коронавируса в тяжелой форме. Ученые проанализировали информацию по 47 780 человек, которых выписали из больниц во время первой волны. 29,4% из них вернулись в больницы обратно в течение 140 дней, 12,3% умерли. Опустошительные последствия коронавируса могут приводить к тому, что у переживших его пациентов отказывает сердце, развивается диабет, появляются хронические болезни печени и почек.

Авторы этого исследования сообщили газете The Daily Telegraph, что цифры повторных госпитализаций и смертей у пациентов с коронавирусом «ошеломляют». Однако они будут гораздо меньшими, если учитывать вообще всех, кто перенес болезнь в любой форме. Данное исследование пока не прошло независимую научную оценку, а вся пугающая статистика основана на изначальных статистических данных.

Пациент с коронавирусом.  Фото: unsplash.com.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус осложнения Город: Лейчестер

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