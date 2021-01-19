США призвали к немедленному освобождению правозащитника Леонида Судаленко и его помощницы Марии Тарасенко

Соединенные Штаты "осуждают арест председателя гомельского отделения правозащитного центра "Весна" Леонида Судаленко и его помощницы Марии Тарасенко 18 января", говорится в заявлении посольства США в Беларуси.

Леонид Судаленко. Фото: соцсети.

"Мы призываем к их немедленному освобождению. Правозащитники, такие как те, что работают в правозащитном центре "Весна", являются важной частью гражданского общества в любой стране, так как они следят за соблюдением прав человека в стране, проливают свет на нарушения прав человека и документируют их в надежде, что однажды нарушители будут привлечены к ответственности. Задержание одного из лидеров, а также сотрудника "Весны" является еще одним прискорбным примером попыток белорусских властей погасить этот свет и не допустить, чтобы народ Беларуси и весь мир узнали о всей полноте злоупотреблений, совершаемых белорусскими властями", — подчеркивается в заявлении.

США призывают белорусские власти прекратить репрессии и жестокие нарушения прав человека в отношении мирных демонстрантов, а также немедленно освободить всех несправедливо задержанных.

"Эти действия противоречат обязательствам, взятым на себя белорусским правительством как государством — участником ОБСЕ. Мы призываем власти освободить сотни правозащитников, мирных демонстрантов, политических заключенных и журналистов. Это важнейший, необходимый начальный шаг на пути к уважению требований белорусского народа об основных свободах и стремлению исправить ситуацию в стране", — отмечает посольство США.

Мария Тарасенко. Фото: spring96.org.

Правозащитник Леонид Судаленко задержан 18 января. Известно, что он проходит по делу, возбужденному по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), но не известно, по какой части статьи и в каком статусе.

Судаленко оказывал юридическую помощь участникам акций протеста. За счет французской премии в области прав человека он помогал оплачивать штрафы и государственную пошлину при подаче жалоб в суд.

Правозащитник оставил сообщение, которое просил опубликовать после возможного ареста. Он пояснил, что получение физическим лицом через белорусский банк денег из-за границы не является уголовным преступлением, оплата штрафов, питания в изоляторах и госпошлин производилась исключительно участникам мирных акций; оказание помощи репрессированным, в том числе путем подачи жалоб в суды, происходило исключительно после, а не до участия в протестах.

Правозащитник в своем письме подчеркнул, что помощь оказывалась исключительно через банк и уплатой денежных средств в госбюджет, что подтверждается изъятыми квитанциями, а защита прав репрессированных на национальном и международном уровне носила публичный характер с освещением в СМИ.

Помощница Судаленко задержана в Гомеле поздно вечером 18 января. В доме Марии Тарасенко прошел обыск. Она помещена в ИВС, ее статус пока неизвестен.