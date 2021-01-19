Басков заявил, что сборная Беларуси по хоккею сыграет на чемпионате мира 2021 года

Сборная Беларуси по хоккею собирается участвовать в чемпионате мира 2021 года, заявил председатель Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков 19 января в прямом эфире "Первого канала" .

Фото: hockey.by.

"Мы очень уважаем труд спортсменов, умеем его ценить. Поэтому, наверное, не имеем морального права действовать, как наши оппоненты, забирая у спортсменов мечту, а у болельщиков — любимую команду. Тем более у нас сейчас молодая сборная. Возможно, кто-то в первый раз поедет на чемпионат мира", — сказал Басков.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в мае-июне в Минске и в Риге. Латвия на фоне событий, которые произошли в Беларуси после президентских выборов, выступила против проведения турнира в Беларуси. Европарламент призвал не проводить в Минске матчи ЧМ-2021. Такую же позицию публично высказали некоторые крупные политики и хоккейные чиновники как минимум семи из 16 стран-участниц.

Кроме того, от спонсирования ЧМ в Минске отказались чешский автопроизводитель Škoda, бренд мужской косметики Nivea Men, производитель моторных масел Liqui Moly (оба — Германия).

18 января совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишил Беларусь права проводить чемпионат в связи с "вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ". Подчеркивается, что ИИХФ провела "справедливую и беспристрастную" оценку ситуации с привлечением независимых экспертов и всех заинтересованных сторон, которые были опрошены на предмет возможности проведения ЧМ в условиях растущей политической нестабильности и COVID-19.

В конце декабря прошлого года стало известно, что дисциплинарная комиссия ИИХФ начала расследование в отношении главы Федерации хоккея Беларуси и члена исполкома Национального олимпийского комитета Дмитрия Баскова, оказавшемуся в центре скандала вокруг смерти минчанина Романа Бондаренко.

Ранее Латвия запретила Баскову въезд в страну.

В настоящее время ИИХФ обсуждает три варианта проведения чемпионата мира 2021 года: либо он будет только в Латвии, либо в Латвии и Братиславе, либо в Латвии и Дании.