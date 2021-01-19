В помощь бизнесу. Заплатить долг по исполнительному производству можно через e-PAY

Организации и индивидуальные предприниматели получили возможность оплачивать задолженность в рамках исполнительных производств с помощью сервиса e-PAY.

Оплата производится с помощью банковских платежных карточек на сайте e-pay.by , сообщает Минюст.

Подробный алгоритм оплаты представлен в разделе сайта «Как оплатить» .

Так, для оплаты долга по возбужденным исполнительным производствам организации или ИП необходимо перейти на сайте по ветке «Другие платежи» / «Суды, юстиция, юридические услуги – Исполнительное производство» / «Погашение задолженности – Юридические лица и ИП – Погашение задолженности».

После того, как оплата будет совершена, на электронную почту бизнесмена, которая была указана при оплате, придет чек.

Можно указать электронную почту отдела принудительного исполнения. В этом случае чек об оплате сразу поступит к судебному исполнителю.

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