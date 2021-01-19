Молодую брестчанку приговорили к двум годам ограничения свободы за насилие в отношении милиционера

Суд Ленинского района Бреста 19 января вынес приговор 29-летней Дарье Поляковой.

Дарья Полякова. Фото: nn.by.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, суд признал фигурантку дела виновной по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности) и приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Согласно обвинению, 25 октября на улице Советской в Бресте Полякова в группе с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, после задержания сотрудником милиции мужчины за административное правонарушение применила к правоохранителю физическое насилие: препятствовала проходу к служебному автомобилю, нанесла ему побои, хватала руками за форменное обмундирование и повредила его.

По словам правозащитника, в суде Полякова признала вину частично. Она сообщила, что в тот день шла в гости. На улице Советской услышала крики своего знакомого по профсоюзу РЭП, которого задерживали, и бросилась ему на помощь. По словам женщины, она своими действиями не могла причинить сотруднику милиции боль: тот был в толстой куртке, а она весит около 50 кг. В тот момент, когда порвался шов на рукаве куртки милиционера, она даже не дотрагивалась до него.

Сотрудник милиции в суде сообщил, что на крики мужчины, которого они задерживали, начали сбегаться женщины и оттаскивали милиционеров. Одна из них была Полякова.

По его словам, удары обвиняемая ему не наносила, а когда сжимала руку, причинила незначительную боль.

Суд оценил ремонт куртки в 10 рублей.

"Я не вижу здесь состава уголовного преступления. Это административное правонарушение. Такие уголовные дела клепают для количества, чтобы запугать людей, которые выходят на акции протеста", — прокомментировал решение суда правозащитник.