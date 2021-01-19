Игорь Луцкий: Мининформ рассматривает ряд материалов портала tut.by для дачи правовой оценки

Министерство информации рассматривает ряд материалов, размещенных на интернет-портале tut.by, чтобы дать правовую оценку в части нарушения закона о СМИ. Об этом 19 января сообщил министр информации Игорь Луцкий, передает БелаПАН со ссылкой на телеканал СТВ.

"На данный момент Мининформом рассматривается ряд материалов, размещаемых уже на интернет-ресурсе tut.by, для дачи правовой оценки в части нарушения ст. 38 закона о средствах массовой информации (это запрещенная информация), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам, — сказал Луцкий. — Хочу отметить то, что, анализируя открытые источники посещаемости ресурса tut.by, мы видим, что происходит резкое падение посещаемости у них. И мне кажется, что владельцам портала, собственникам портала — это не какое-то требование, это просто такое видение — необходимо подумать о смене редакционной политики, возможно, смене команды".

19 января Экономический суд Минска отклонил апелляционную жалобу на лишение портала tut.by статуса сетевого издания. С сегодняшнего дня портал лишен статуса СМИ.

На основном судебном заседании 3 декабря адвокат Татьяна Шпилевская, выступавшая в интересах Мининформа, детализировала аргументацию, почему министерство считает, что опубликованная порталом недостоверная информация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях и наносит вред государственным интересам.

Защитник "ТУТ БАЙ МЕДИА" адвокат Сергей Зикрацкий не согласился с тем, что Мининформ доказал нанесение вреда госинтересам публикациями портала. Он также заявил, что лишение tut.by статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси, поскольку это идет вразрез с Концепцией информационной безопасности, гласящей, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Стоит отметить, что 6 января пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси сообщила, что прокуратура Минской области провела проверку по факту размещения 2 января 2021 года на интернет-ресурсе rebenok.by (ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА") публикации "Дети недоедают? В приюте попросили привезти на Новый год крупы, макароны и стиральный порошок". Отмечалось, что из статьи следует: в редакцию поступило письмо от крупной компании, которая шефствует над социальным приютом в Минской области. Сотрудники компании сообщили о якобы недостаточности обеспечения воспитанников отдельными продуктами питания.

"В публикации не приводятся сведения о конкретном учреждении образования и предприятии, — подчеркнула пресс-служба Генпрокуратуры. — Прокуратура Минской области незамедлительно отреагировала на размещенную информацию и совместно с главным управлением по образованию Минского областного исполнительного комитета проверила соответствие размещенных на интернет-ресурсе сведений реальной ситуации с обеспечением детей продуктами в таких учреждениях".

В ходе проверки получены необходимые документы, проведены беседы с начальниками управлений по образованию райгорисполкомов, директорами 23 социально-педагогических центров и шести детских интернатных учреждений области. Администрации учреждений образования Минской области просьбы о приобретении шефскими организациями предновогодних подарков в виде продуктов питания не подтвердили.

По инициативе прокуратуры Минской области Генпрокуратура проинформировала республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации — Министерство информации — о "необходимости анализа изложенных сведений, размещенных на rebenok.by, для оценки их соответствия законодательству и принятия мер реагирования".