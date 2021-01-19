Игорь Луцкий: Мининформ рассматривает ряд материалов портала tut.by для дачи правовой оценки

/ Общество
Просмотров: 27

Министерство информации рассматривает ряд материалов, размещенных на интернет-портале tut.by, чтобы дать правовую оценку в части нарушения закона о СМИ. Об этом 19 января сообщил министр информации Игорь Луцкий, передает БелаПАН со ссылкой на телеканал СТВ.

 

 

"На данный момент Мининформом рассматривается ряд материалов, размещаемых уже на интернет-ресурсе tut.by, для дачи правовой оценки в части нарушения ст. 38 закона о средствах массовой информации (это запрещенная информация), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам, — сказал Луцкий. — Хочу отметить то, что, анализируя открытые источники посещаемости ресурса tut.by, мы видим, что происходит резкое падение посещаемости у них. И мне кажется, что владельцам портала, собственникам портала — это не какое-то требование, это просто такое видение — необходимо подумать о смене редакционной политики, возможно, смене команды".

19 января Экономический суд Минска отклонил апелляционную жалобу на лишение портала tut.by статуса сетевого издания. С сегодняшнего дня портал лишен статуса СМИ.

На основном судебном заседании 3 декабря адвокат Татьяна Шпилевская, выступавшая в интересах Мининформа, детализировала аргументацию, почему министерство считает, что опубликованная порталом недостоверная информация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях и наносит вред государственным интересам.

Защитник "ТУТ БАЙ МЕДИА" адвокат Сергей Зикрацкий не согласился с тем, что Мининформ доказал нанесение вреда госинтересам публикациями портала. Он также заявил, что лишение tut.by статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси, поскольку это идет вразрез с Концепцией информационной безопасности, гласящей, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Стоит отметить, что 6 января пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси сообщила, что прокуратура Минской области провела проверку по факту размещения 2 января 2021 года на интернет-ресурсе rebenok.by (ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА") публикации "Дети недоедают? В приюте попросили привезти на Новый год крупы, макароны и стиральный порошок". Отмечалось, что из статьи следует: в редакцию поступило письмо от крупной компании, которая шефствует над социальным приютом в Минской области. Сотрудники компании сообщили о якобы недостаточности обеспечения воспитанников отдельными продуктами питания.

"В публикации не приводятся сведения о конкретном учреждении образования и предприятии, — подчеркнула пресс-служба Генпрокуратуры. — Прокуратура Минской области незамедлительно отреагировала на размещенную информацию и совместно с главным управлением по образованию Минского областного исполнительного комитета проверила соответствие размещенных на интернет-ресурсе сведений реальной ситуации с обеспечением детей продуктами в таких учреждениях".

В ходе проверки получены необходимые документы, проведены беседы с начальниками управлений по образованию райгорисполкомов, директорами 23 социально-педагогических центров и шести детских интернатных учреждений области. Администрации учреждений образования Минской области просьбы о приобретении шефскими организациями предновогодних подарков в виде продуктов питания не подтвердили.

По инициативе прокуратуры Минской области Генпрокуратура проинформировала республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации — Министерство информации — о "необходимости анализа изложенных сведений, размещенных на rebenok.by, для оценки их соответствия законодательству и принятия мер реагирования".
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: свобода слова интернет-портал tut.by правовая оценка публикаций Персона: Игорь Луцкий Татьяна Шпилевская Сергей Зикрацкий Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Репортаж с петлей на шее. Белорусские власти прессуют прессу по беспределу

Репортаж с петлей на шее. Белорусские власти прессуют прессу по беспределу

Двоим — сутки, двоим — штраф. В Горках осудили рабочих за политическое видео

Двоим — сутки, двоим — штраф. В Горках осудили рабочих за политическое видео

Даже если закрыть все независимые СМИ, монополию на информацию власть не получит

Даже если закрыть все независимые СМИ, монополию на информацию власть не получит

Лукашенко разберется со свободой слова. Кто попадет под раздачу?

Лукашенко разберется со свободой слова. Кто попадет под раздачу?