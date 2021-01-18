Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею-2021

Беларусь лишена права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Такое решение приняли сегодня, 18 января, члены совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) на специальном заседании, посвященном этому вопросу.

Решение принято в связи с "вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ", говорится в сообщении федерации.

Позднее ИИХФ рассмотрит статус Латвии как соорганизатора турнира, а также возможность его проведения в одной стране, чтобы облегчить соблюдение мер безопасности в связи с ковидом и передвижение команд-участниц.

«Это наша общая победа, — так прокомментировала новость экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. — Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключенных и не дать превратить нашу страну в «лагерь». Дорогие белорусы, вместе мы вернем закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше».