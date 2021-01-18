В Минске малолетние дети отравились угарным газом

/ Происшествия
Просмотров: 470

Происшествие случилось в белорусской столице в двухэтажном доме по проезду Мозырскому, 6.

Как сообщили в МЧС, накануне поздно вечером в больницу были госпитализированы 29-летняя женщина и две ее дочери (3 и 4 года).

По предварительной информации спасателей, «были нарушены правила эксплуатации газовых устройств и агрегатов (нарушение вентиляции при использовании газового водонагревателя)».

Ранее сообщалось, что из бани в деревне Великие Стрелки (Рогачевский район) были госпитализированы 37-летний мужчина и 30-летняя женщина — они «получили отравление угарным газом».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 3 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: отравление угарным газом Город: Минск