Головченко «нарезал» чиновникам дополнительных обязанностей

Правительство назначило представителей государства на некоторых крупных предприятиях. Соответствующее постановление Совета министров от 15 января № 13 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров будет представлять государство в органах управления Минского тракторного завода. Он также является представителем в ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат».

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева назначена представителем государства в ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько назначен представителем на Могилевском заводе лифтового машиностроения. Он также представляет интересы государства в ЗАО «Атлант», ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» и ОАО «Планар».

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина стала представителем на ОАО «Могилевхимволокно» (она также представитель в ОАО «Светлогорскхимволокно»), заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Виталий Милевич — в ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (также является представителем в ОАО «Гомельский химический завод»), первый заместитель председателя концерна «Беллегпром» Виталий Дединец — на «Моготексе» (представляет также интересы государства в ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», «8 марта» и «Речицкий текстиль»).

Постановление принято в соответствии с указом № 100 от 19 февраля 2008 года «О некоторых вопросах владельческого надзора», отмечается в документе.

28 марта 2019 года указом № 125 «О представителях государства» Лукашенко также назначил ряд чиновников представителями государства на крупных предприятиях. «Принятие указа направлено на то, чтобы вывести на качественно иной уровень общее руководство деятельностью некоторых хозяйственных обществ, а также определение стратегий и финансово-хозяйственных планов их развития. Документ нацелен на обеспечение надлежащего контроля со стороны собственника за принятием решений о крупных сделках, выпуске ценных бумаг, проведении аудита и иных аспектах функционирования хозяйственного общества», — подчеркивалось в релизе.

В августе 2020 года правительство назначило представителями государства 52 чиновника в 75 хозяйственных обществах.