Семья погибла на пожаре под Оршей

Белорусы продолжают гибнуть в огне. Об этом ежедневно сообщается в оперативных сводках МЧС.

Так, к примеру, накануне вечером огонь забрал жизни двух братьев (62 и 60 лет), пролживавших в частном доме в деревне Городец (Кировский район). «Поиск погибших был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением», — отметили спасатели.

Также два человека погибли в Оршанском районе. Трагедия произошла вечером 16 января в деревне Пузырево. Огонь унес жизни супругов (73-летней женщины и 72-летнего мужчины).

Всего с начала года на территории страны произошло 367 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 226), на которых погибло 49 человек (41).