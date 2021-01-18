Глава МНС: нужно, чтобы льгот почти не было

Налоговые поступления, по оперативным данным, в 2020 году превысили 27 млрд рублей, деструктивные призывы об их неуплате не повлияли на выплаты, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

«Традиционно более 70% бюджета формируется от поступлений налоговой службы. Если сравнивать с 2019 годом, цифры не изменились, — сказал Наливайко в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1». — Были своего рода деструктивные призывы о неуплате налогов, о непонятных действиях. Второе полугодие 2020 года показало, что поступления на 13% превышают поступления первого».

Наливайко также сообщил, что в 2020 году «недобрали те суммы, которые, по большому счету, были предусмотрены 143-м указом о поддержке субъектов хозяйствования в связи с эпидемиологической ситуацией».

«С точки зрения задолженности, она у нас традиционно невысокая, не превышает 0,5%. Это не наши оценки, это оценки международных экспертов, это одна из самых низких задолженностей в мире», — заявил чиновник.

«Ответственно могу заявить, что налоговая нагрузка в 2021 году не изменится, — сказал Наливайко. — Те точечные льготы, которые отменены, абсолютно не влияют на общую налоговую нагрузку. Количество субъектов хозяйствования, количество лиц, которых касаются эти изменения, абсолютно мизерное на общем фоне».

Он пояснил позицию своего ведомства: «Минимизация льгот не с точки зрения увеличения поступления в бюджет, а выравнивания конкуренции, социальной справедливости».

«На мой взгляд, те решения, которые были приняты, точечные. Например, для субъектов электросвязи увеличение налога на прибыль или увеличение подоходного налога до уровня, как платят все граждане, у работающих у резидентов ПВТ, — это как раз и выравнивает условия конкуренции и социальной справедливости», — считает Наливайко.

По его мнению, нужно, «чтобы льгот практически не было — за исключением социальных — и за счет этого, чтобы общие ставки налогообложения снижались».

Чиновник не ждет значительного прироста поступлений в бюджет после этого шага: «Это абсолютно не те цифры, которые влияют на бюджет, на общее состояние его наполнения. На мой взгляд, гораздо важнее вопросы социальной справедливости, социальной ответственности».

Министр считает, что вопрос, отразится ли изменение ставки НДС на ценах, стоит задавать субъектам хозяйствования, однако, по его мнению, «роста цен не произойдет».

Читайте также: