Холодная воздушная масса арктического происхождения накрыла страну
Сегодня погоду в республике в основном будут определять малоактивные фронтальные разделы и холодная воздушная масса арктического происхождения.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:
- Брест -15..-17°C (без осадков);
- Витебск -15..-17°C (вероятность осадков 10-15%);
- Гомель -14..-16°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гродно -15..-17°C (без осадков);
- Могилев -16..-18°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск -14..-16°C (вероятность осадков 5-10%).
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