Фотофакт. В Брестском районе лесовоз повредил больше десятка столбов и оставил деревню без света

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Деревня Подлесье-Каменецкое, что в Брестском районе, вечером 15 января оказалась без света, сообщает vk.com/cpbelarus.

 

 

 

 

По предварительной информации, 47-летний водитель лесовоза МАЗ не закрепил должным образом манипулятор. Когда автомобиль, груженный кругляком, выезжал через деревню в направлении трассы, манипулятор открылся и повредил 13 световых опор, а также ограды жилых усадеб.

Водитель привлечен к административной ответственности.
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Тэги: лесовоз столбы электрснабжения Город: Брест