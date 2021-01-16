Минздрав Беларуси объявил о начале вакцинации медработников от коронавируса

Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси, которые находятся в зоне риска, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Уже сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин “Спутник V” для вакцинации медработников», — отметила пресс-служба.

Прежде всего, планируется привить 2285 медработников Минска, 3460 Брестской области, 3260 — Витебской, 4365 — Гомельской, 1735 — Гродненской, 1610 — Могилевской, 2485 — Минской области. Около 800 доз предназначено для медработников республиканских учреждений.

Как отметила пресс-служба Минздрава, вакцина распределена по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения.

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Минздрав напомнил, что в минувшем году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз вакцины «Спутник V». В 2020 году были получены несколько небольших партий а в канун Нового года — партия в 20 тысяч доз. Данная партия прошла контроль качества.

«В первом квартале 2021 года потребность в вакцине “Спутник V” планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей», — отметила пресс-служба.