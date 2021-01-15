Amnesty International требует расследования по фактам из "ужасающей" аудиозаписи ByPOL

Международная правозащитная организация Amnesty International требует провести расследование по фактам из обнародованной инициативой ByPOL аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, говорит о жестких методах борьбы с протестующими.

Денис Кривошеев. Фото: kavkazr.com.

«Из череды инкриминирующих утечек, показывающих, что белорусские власти приняли решение подавить мирный протест с помощью преднамеренных нарушений прав человека, эта запись — если она подлинная — является самой ужасающей, — приводит сайт организации слова замдиректора по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева. — Все, что на ней говорится, должно быть немедленно, беспристрастно и эффективно расследовано. Если высокопоставленный милиционер приказывает своим подчиненным стрелять резиновыми пулями по гениталиям, в животы и в голову, если он предлагает создать лагеря для интернированных для наиболее активных протестующих, подразумевая, что их смерть просто избавит страну от никому не нужных людей, то согласно международному праву он отдает приказ совершать преступления».

«Голос на записи также отсылается к прямым указаниям «главы государства». Возникает вопрос, как в таком случае могут быть эффективно расследованы в Беларуси факты, содержащиеся на этой записи. Однако государство в любом случае несет ответственность за расследование нарушений права в области прав человека и должно подвергнуть нарушителей судебному преследованию в рамках справедливого судебного разбирательства. Мы меньшего не требуем», — добавил Кривошеев.

Инициатива ByPOL, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов, 15 января опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, ранее возглавлявшего ГУБОПиК, говорит о методах борьбы с протестующими в Беларуси. Запись сделана в октябре 2020 года после того, как на пост министра внутренних дел был назначен Иван Кубраков (это произошло 29 октября).

Человек на записи сообщает, что погибший 10 августа около станции метро «Пушкинская» Александр Тарайковский умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», а российское травматическое оружие «с близкого расстояния от боевого ничем не отличается». Со ссылкой на президента этот человек дает указание применять нелетальное оружие в упор. По его словам, пришло время, когда ни один сотрудник правоохранительных органов не должен выходить на массовые беспорядки без огнестрельного оружия. Также он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Этот же человек сообщает, что в Беларуси создается база данных участников протестных акций, и те, кто попал в нее второй раз, «тот должен там и остаться». По его словам, в стране будет создан «лагерь для особо острокопытных, для отселения», обнесенный колючей проволокой.

Как следует из записи, у милиции есть задача «защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью — вместе со службой безопасности, и защитить депутатов, и лиц, которые управляют государством, от этих угроз, а еще на улицах навести порядок».

По словам человека на записи, разобраться с уличными протестами было поручено до декабря.

В пресс-службе МВД обнародованную аудиозапись комментировать отказались. «Мы не комментировали и комментировать фейки не будем», — заявила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что аудиозапись уже отправлена в конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и «другим международным партнерам». «Мы уже призвали ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями. Карпенков уже стал подозреваемым в уголовном деле по универсальной юрисдикции, что грозит ему международным розыском. Он уже в санкционных списках балтийских стран. Мы не дадим миру забыть о том, что происходит в Беларуси прямо сейчас», — подчеркнула она.