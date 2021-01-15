Фонд BY_help о деле против Александрова: любая оплата штрафов не является преступлением

Фонд BY_help отреагировал на распространенную 15 января информацию МВД об уголовном деле в отношении журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. Комментарий опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» один из основателей фонда Алексей Леончик.

Алексей Леончик. Фото: Фейсбук.

«Я лично и инициатива BY_help не комментируем звукозаписи с высказываниями Андрея Александрова, которые могли быть сделаны в результате пыток, угроз и запугиваний, — отметил он. — Доступ адвоката к нему долгое время был запрещен и остается ограниченным. Мы считаем, что публикация такой звукозаписи — это попытка оказать давление на общественное мнение и нарушает права человека».

«В то же время мы заявляем, что любая оплата штрафов не является преступлением, любые обвинения любого человека в том, что это преступление, — абсурдны. Надеемся скоро увидеть Андрея Александрова на свободе», — добавил Леончик.

Стоит отметить, что ранее Генпрокуратура сообщила о возбуждении «в отношении Леончика А.Л. и иных граждан» уголовного дела «в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст. 361-2 Уголовного кодекса».

15 января на youtube-канале МВД размещен видеокомментарий замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича. Он заявил, что задержанные Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности. По его словам, они «с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее».

Казакевич утверждает, что все используемые для этих целей средства Александров и Злобина получали из-за рубежа. «В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BY_help (основатели — Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам, — сообщил он. — Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены BY_help. В лучших детективных традициях деньги передавались посредством закладок на территории Минского района. Так, из тайников, найденных по координатам геолокации, мужчина забрал более 100 тысяч долларов США и евро. Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка, при помощи которой осуществлялись безналичные платежи, а также обналичивались денежные средства».

По словам Казакевича, обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, более 25 тысяч долларов США и евро и 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника.

«В настоящее время следователями в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса, а именно обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материально-техническое обеспечение такой деятельности. Задержанные водворены в ИВС», — сообщил замминистра внутренних дел.

Андрей Александров был задержан 12 января. 14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск помимо ст. 342 УК, по которой проходит Александров, фигурировала ст. 293 УК (массовые беспорядки).

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января выступили посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси и Европейская федерация журналистов (EFJ). Представители США призвали власти Беларуси «к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати», а EFJ призвала ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз «вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов».