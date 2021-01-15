Тихановская: aудиозапись ByPOL уже отправлена в конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и другим международным партнерам

Террористы — не те, кто выходит на улицу на мирный протест, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, комментируя публикацию инициативой ByPOL аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, говорит о жестких методах борьбы с протестующими.

«Террористы — это те, кто знает, что на небольшом расстоянии травматическое оружие убивает, и приказывают стрелять. Террористы — это те, кто применяет насилие и запугивание ради удержания власти», — заявила Тихановская в обращении, размещенном на ее youtube-канале.

Комментируя сказанное в аудиозаписи, Тихановская подчеркнула, что «настоящей задачей правоохранительных органов всегда была защита народа», но сейчас «в их мире цели другие — защитить бывшего президента и его окружение», а «все остальные для них — лишние люди».

Она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов: «Вы считаете 9 миллионов человек лишними людьми? Вы готовы за значок отличия перед диктатором покалечить, изувечить и убить?»

«Они внушают вам (сотрудникам правоохранительных органов. — БелаПАН.), что новая власть будет издеваться над вами и вашими детьми, ставить на колени, убивать, — сказала Тихановская. — Вот только мы — не они. Мы знаем, что дети не в ответе за своих родителей. Мы знаем, что каждый должен отвечать только за себя и только за свои поступки. Мы люди, а не звери. Мы говорим о диалоге, они — о терроре. Мы говорим о свободе, они — о концлагерях. Мы предлагаем мирные решения, а они предлагают войну».

Экс-кандидат в президенты заявила, что «Лукашенко готовится к уходу» и «знает, что с ним Беларусь превратится в страну-изгоя». «Он знает, что проиграл. Вопрос лишь в том, что он оставит после себя», — заявила она.

По словам Тихановской, опубликованная аудиозапись уже отправлена в конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и «другим международным партнерам». «Мы уже призвали ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями. Карпенков уже стал подозреваемым в уголовном деле по универсальной юрисдикции, что грозит ему международным розыском. Он уже в санкционных списках балтийских стран. Мы не дадим миру забыть о том, что происходит в Беларуси прямо сейчас», — подчеркнула она.

Инициатива ByPOl, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов, 15 января опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, ранее возглавлявшего ГУБОПиК, говорит о методах борьбы с протестующими в Беларуси. Запись сделана в октябре 2020 года после того, как на пост министра внутренних дел был назначен Иван Кубраков (это произошло 29 октября).

Человек на записи сообщает, что погибший 10 августа около станции метро «Пушкинская» Александр Тарайковский умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», а российское травматическое оружие «с близкого расстояния от боевого ничем не отличается». Со ссылкой на президента этот человек дает указание применять нелетальное оружие в упор. По его словам, пришло время, когда ни один сотрудник правоохранительных органов не должен выходить на массовые беспорядки без огнестрельного оружия. Также он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Этот же человек сообщает, что в Беларуси создается база данных участников протестных акций, и те, кто попал в нее второй раз, «тот должен там и остаться». По его словам, в стране будет создан «лагерь для особо острокопытных, для отселения», обнесенный колючей проволокой.

Как следует из записи, у милиции есть задача «защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью — вместе со службой безопасности, и защитить депутатов, и лиц, которые управляют государством, от этих угроз, а еще на улицах навести порядок».

По словам человека на записи, разобраться с уличными протестами было поручено до декабря.

В пресс-службе МВД обнародованную аудиозапись комментировать отказались. «Мы не комментировали и комментировать не будем фейки», — заявила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.