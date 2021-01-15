У главного редактора кричевской газеты «Вольны горад» Сергея Неровного сотрудники милиции забрали компьютер

В квартире главного редактора кричевской газеты «Вольны горад» (Могилевская область) Сергея Неровного провели осмотр и забрали компьютер, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Сергей Неровный. Фото: БАЖ.

Вечером 14 января домой к Неровному пришли сотрудники милиции для проведения осмотра. Постановление, которое они предъявили, было подписано прокурором Кричевского района Леонидом Палевичем, отмечается в сообщении.

По словам Неровного, основанием для проведения осмотра в квартире стал размещенный в одном из телеграм-каналов фотоснимок группы жителей райцентра, стоящих с бело-красно-белым флагом напротив райисполкома. Среди участников акции сотрудники милиции якобы увидели человека, очень похожего на Неровного.

«На фото изображение шести человек, стоящих с огромным бело-красно-белым флагом напротив здания райисполкома — один из этих людей с усами. Милиционеры посчитали, что он похож на меня. Фото якобы сделано 13 января, причем в светлое время суток. Я считаю, что, скорее всего, это фотошоп», — цитирует Неровного БАЖ.

Осматривали квартиру главного редактора сотрудники Кричевского РОВД Эдуард Кравцов и Сергей Егоров. Осмотр длился около двух часов, действия милиционеров фиксировались на видеорегистратор. Вели себя они прилично, никаких угроз не высказывали, говорит журналист.

«Но интересовались, на какие средства живет Неровный, ездит ли он в Минск на протестные акции, членом какой партии является. Журналист отказался отвечать на эти вопросы, сославшись на статью 27 Конституции Беларуси», — пишет БАЖ.

В результате милиционеры забрали у Неровного компьютер, хотя он не давал на это согласия. При этом не оставили никакого документа об изъятии техники, только сообщили, что забирают «на экспертизу», которая должна пройти в течение месяца.

Журналист намерен жаловаться в прокуратуру.

Сергею Неровному также сообщили, что в его отношении начат административный процесс за нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия (ст. 23.34 КоАП). Был составлен протокол опроса.

Журналист считает, что кричевские милиционеры надеются найти в его компьютере какие-то компрометирующие материалы. В Кричеве после августа регулярно проходят «партизанские» акции протеста, но милиция пока не может найти их участников. «Правоохранители почему-то посчитали, что Неровный может быть причастен к организации акций», — добавляет БАЖ.