В Витебске на территории больницы скорой помощи произошел пожар
Просмотров: 99
Накануне вечером спасатели выезжали на пожар в Витебскую больницу скорой помощи.
По данным МЧС, возгорание произошло в одноэтажном железобетонном здании резервной дизельной электростанции больницы.
В результате пожара были повреждены электрощит и силовые кабели. Пострадавших нет.
Электроснабжение больницы не нарушено. Резервное питание обеспечивается от передвижных дизель-генераторов.
Ремонтники планируют завершить работы сегодня к вечеру.