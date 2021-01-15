В Витебске на территории больницы скорой помощи произошел пожар

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Накануне вечером спасатели выезжали на пожар в Витебскую больницу скорой помощи.

По данным МЧС, возгорание произошло в одноэтажном железобетонном здании резервной дизельной электростанции больницы.

В результате пожара были повреждены электрощит и силовые кабели. Пострадавших нет.

Электроснабжение больницы не нарушено. Резервное питание обеспечивается от передвижных дизель-генераторов.

Ремонтники планируют завершить работы сегодня к вечеру.
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Тэги: пожар больница скорой помощи Город: Витебск

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