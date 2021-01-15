Сколько Байдену надо денег для спасения Америки

Джо Байден в ходе своего выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) назвал сумму, которая ему нужна для спасения американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Стратегия Байдена, получившая название «План спасения Америки», направлена на ускорение процесса вакцинации, оживление экономики и открытие школ, пишет «ГА» .

«Эти инвестиции [речь идет о 1,9 млрд дллларов] вернутся в виде новых рабочих мест.., что предотвратит долгосрочный экономический ущерб, а выгоды намного превзойдут затраты, — считает будущий хозяин Белого дома. — В этот кризисный момент... мы не можем позволить себе бездействовать».

Подробности плана были опубликованы представителями переходной команды Байдена/Харрис накануне выступления избранного президента.

Как ожидается, более 400 млрд долларов будут потрачены на вакцинацию, проведение тестов, появление новых рабочих мест в сфере общественного здравоохранения, открытие школ и выплату отпускных по семейным обстоятельствам, а также на создание инфраструктуры, которая позволит осуществить введение 100 млн доз вакцины за первые 100 дней президентства Байдена.

Часть американцев, соответствующих определенным критериям, получат дополнительно 1400 долларов в виде прямых выплат. Люди, оставшиеся без работы, будут еженедельно получать федеральное пособие по безработице в размере 400 долларов вплоть до сентября 2021 года.

План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из арендуемого жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты.

Уровень минимальной заработной платы на федеральном уровне будет увеличен с нынешних 7,25 долларов в час до 15 долларов в час.

Ведомства и компании в сфере общественного транспорта получат помощь в размере 20 миллиардов долларов, также будут предложены гранты и ссуды малому бизнесу.