КС поддерживает включение делегатов ВНС в санкционные списки

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Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) не является инициатором предложения о включении участников предстоящего  Всебелорусского народного собрания в западные санкционные списки, однако поддерживает такое предложение. Об этом во время онлайн-пресс-конференции 14 января заявил член КС, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.

Фото president.gov.by

Намерение работать над привлечением участников собрания к ответственности высказал 6 января член президиума КС и руководитель Народного антикризисного управления (НАУ), экс-дипломат Павел Латушко. Сейчас НАУ получает сведения от делегатов о принуждении к участию в ВНС. По словам Латушко, все делегаты, которые не заявят об отказе участвовать в собрании, будут публично добавлены в наполняемую в интернете платформу «Единая книга регистрации преступлений» и включены в санкционные списки. Первые фамилии появятся в книге 18 января, отметил глава НАУ.

Рымашевский на пресс-конференции подчеркнул, что решения в КС принимаются по итогам голосования, а вопрос о включении участников ВНС в санкционные списки на голосование не выносился. Политик обратил внимание на поступающие от граждан сообщения о том, что их выдвигают делегатами ВНС без предупреждения.

«Я считаю не совсем корректным вносить в списки всех участников собрания. Людей выдвигают часто без их ведома», — заявил Римашевский.

«Внося участников ВНС в санкционные списки, мы заранее презюмируем, что эти люди будут безоговорочно поддерживать все инициативы, которые будет продвигать власть во время этого собрания. Вполне возможно, будут люди, которые не будут что-то поддерживать, некоторая часть людей, возможно, будет активно высказывать свою гражданскую позицию. Почему мы должны этих людей дискриминировать?» — считает член КС экономист Дмитрий Подолинский.

Член КС IT-менеджер Максим Богрецов отметил, что демократические активисты обсуждали возможность попыток выдвижения в делегаты ВНС, чтобы получить шанс высказать там альтернативную точку зрения, однако из-за скорости и закрытости процедуры выдвижения было решено отказаться от этой идеи. В целом Богрецов описал гипотетическое участие сторонников перемен в собрании как «игру с шулером на его поле».

При этом спикеры заявили о намерении активно продвигать созданную как альтернативу ВНС инициативу «Сход».

Шестое Всебелорусское народное собрание запланировано на 11-12 февраля с участием 2,7 тыс. человек.

Цифровая платформа «Сход» заработала 6 января. На ней организованы выборы делегатов, которые смогут представлять народ в национальном диалоге с властями. Как сообщила команда проекта, любой гражданин страны может избрать представителя своих интересов или сам стать делегатом.

В феврале делегаты начнут свою работу и будут инициировать проведение местных собраний. В период пандемии коронавируса они будут проходить онлайн.

Платформу на волонтерских началах разработала группа белорусских программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии.

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Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Персона: Виталий Рымашевский Павел Латушко Дмитрий Подолинский Максим Богрецов

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