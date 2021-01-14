Сооснователь киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от COVID-19
Сегодня стало известно о кончине сооснователя и художественного руководителя детского журнала «Ералаш» Бориса Грачевского.
Ему был 71 год.
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Он отметил, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция (СМИ сообщали, что недуг настиг Грачевского в конце декабря минувшего года).
Напомним, в 2011 году Грачевский в комментарии Naviny.by
«Если он придет на кастинг, на общих основаниях докажет свой талант, то мы его снимем, — подчеркнул Грачевский. — Милый мальчик, симпатичный… А что касается возможной роли, то все определится на кастинге. Охрана — действительно не проблема, мы ее обеспечим. Главное, чтобы были желание и талант».