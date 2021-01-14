Сооснователь киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от COVID-19

Сегодня стало известно о кончине сооснователя и художественного руководителя детского журнала «Ералаш» Бориса Грачевского.

Ему был 71 год.

Данную информацию РБК подтвердил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Он отметил, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция (СМИ сообщали, что недуг настиг Грачевского в конце декабря минувшего года).

Напомним, в 2011 году Грачевский в комментарии Naviny.by не исключал вероятность того, что младший сын Александра Лукашенко может сняться в «Ералаше».

«Если он придет на кастинг, на общих основаниях докажет свой талант, то мы его снимем, — подчеркнул Грачевский. — Милый мальчик, симпатичный… А что касается возможной роли, то все определится на кастинге. Охрана — действительно не проблема, мы ее обеспечим. Главное, чтобы были желание и талант».