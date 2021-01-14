Ассоциация белорусов Великобритании: задержание журналиста Александрова — давление на независимые СМИ

Совет Ассоциации белорусов Великобритании — основанной в 1946 году белорусско-британской организации — встревожен и осуждает задержание журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в БелаПАН.

«Андрей Александров стал активным участником британско-белорусского сообщества в 2011 году, когда приехал учиться на степень магистра медиаменеджмента в Вестминстерском университете по стипендии Chevening, — отмечается в заявлении. — Получив степень магистра, Андрей Александров до 2014 года работал в Лондоне с Index on Censorship и Article 19 — известными британскими организациями, специализирующимися на СМИ и правах человека. Членом Ассоциации белорусов Великобритании он стал в июне 2013 года. По возвращении в Беларусь Андрей Александров занимал несколько руководящих должностей в белорусских независимых СМИ. Он всегда отстаивал права человека и свободы СМИ, за свою редакционную политику и позицию в общественной жизни он снискал репутацию профессионала и человека с выдержкой».

В документе говорится, что в конце лета 2020 года Александров занимался профессиональной консультацией Координационного совета — «группы видных общественных деятелей из разных сфер, созданной для координации действий и выступления от имени белорусской общественности, которая не признала результаты сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе, а также насилие со стороны милиции в отношении белорусской общественности».

«Как было заявлено, Андрей Александров подозревается в причастности к организации того, что правительство Лукашенко называет «общественными беспорядками», — того, что мир знает как массовые ненасильственные протесты после фальсификации президентских выборов и беззакония милиции в Беларуси летом и осенью 2020, — отметили в ассоциации. — Это указывает на абсолютно неправомерный характер его ареста. Цель ареста и судебного преследования явно заключается в том, чтобы покарать независимые СМИ даже за непрямую критику фальсификации Лукашенко результатов голосования и насилия со стороны милиции в последние месяцы».

В совете Ассоциации белорусов Великобритании считают вполне вероятным, что главная цель ареста Александрова заключается в том, чтобы «подавить освещение независимыми СМИ продолжающихся протестов и политических репрессий в Беларуси, чтобы подготовиться и более брутально и беззаконно реагировать на новые протесты, которые ожидаются весной этого года».

«Мы встревожены тем, что, как показало дело Андрея Александрова — человека с исключительной репутацией в области СМИ и прав человека, на протяжении многих лет связанного с Великобританией, реакция Великобритании и других западных демократических держав на действия правительства Лукашенко до сих пор не имела какого-либо упреждающего элемента, достаточного для сдерживания режима Лукашенко от новых актов политического возмездия и репрессий в отношении продемократической белорусской общественности — сейчас и в ближайшем будущем», — отметили в организации.

Александров, занимавший в 2014—2018 годах должность заместителя директора БелаПАН, был задержан 12 января. «Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила на следующий день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.

В рамках расследования этого дела в офисе БелаПАН 14 января состоялся обыск, который длился более трех часов. Его провели сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску. Изъяты некоторые рукописные записи, документы, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.